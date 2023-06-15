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07:34, 15 июня 2023Россия

Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло

Число отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области возросло до 62
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pixabay

Число обратившихся за медпомощью после посещения кафе в Братске Иркутской области и употребления шаурмы снова возросло и составляет уже 62 человека. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

По последним данным, 29 госпитализированы, в том числе пять детей. «Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — говорится в заявлении СК.

Ранее стало известно о 48 отравившихся и 11 госпитализированных. Все они ели в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Владелец заведения общепита задержан.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, а также условия хранения продуктов.

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    Евгения Куликова
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