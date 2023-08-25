Кафе после отравления шаурмой 32 человек в Москве показали на видео

Прокуратура показала видео из кафе в Москве, где отравились шаурмой 32 человека

Начало событий в новости Возбуждено уголовное дело по факту отравления шаурмой в Москве

В кафе на улице Софьи Ковалевской в Москве, где отравились шаурмой 32 человека, работают следователи и прокуроры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и предоставили видео.

На кадрах видны помещения, где готовили еду.

Правоохранительные органы осматривают помещение кафе и устанавливают поставщиков продукции. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ, находится под контролем прокуратуры.

С 20 по 24 августа за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 32 человека, которые ели в одной из точек быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. 28 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении.

По данным Telegram-канала «112», сейчас работа заведения приостановлена. Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор проверяют служебную документацию кафе, а также условия приготовления пищи.