Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве выросло

В Москве более 40 человек отравились после употребления шаурмы и курицы гриль

В Москве более 40 человек отравились, съев шаурму и курицу гриль в точке быстрого питания на севере города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по столице.

По данным следствия, с 20 по 24 августа за медпомощью после отравления обратились более 40 человек. Все они употребляли в пищу продукцию из одной точки быстрого питания.

В СК пояснили, что в рамках расследования сотрудники комитета провели девять обысков в тех местах, где реализовывалась данная продукция питания.

«Допрошено в качестве свидетелей более 25 человек. Назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю и качеству продукции», — добавили в пресс-службе управления.

О массовом отравлении в столичном кафе курицей гриль и шаурмой ранее сообщила региональная прокуратура. По их данным, изначально пострадавших было 23 человека. Позднее Роспотребнадзор сообщил, что число отравившихся в московском кафе выросло и достигло 35.