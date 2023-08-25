В кафе на севере Москвы произошло массовое отравление

В кафе быстрого питания на севере Москвы произошло массовое отравление

В кафе быстрого питания на севере Москвы произошло массовое отравление, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Все они покупали еду в одной из точек на улице Софьи Ковалевской. Госпитализация потребовалась 28 горожанам, сейчас они на стационарном лечении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В июле в Магнитогорске россияне массово отравились шаурмой в кафе «Хорошее место». В больницы поступили 25 человек.