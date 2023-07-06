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09:47, 6 июля 2023Россия

Россияне посетили «Хорошее место» и массово отравились шаурмой

В Магнитогорске 25 человек попали в больницу после того, как поели шаурму в кафе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Магнитогорске россияне массово отравились шаурмой в кафе «Хорошее место». Об этом сообщил Минздрав Челябинской области, передает РИА Новости.

По информации министерства, из-за отравления пострадали 25 человек, их госпитализировали. Сотрудников «Хорошего места» временно отстранили от работы для выяснения точных причин отравления россиян.

«В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение», —уточнили в ведомстве.

Ранее в Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека. Проверки показали, что сотрудники заведения пренебрегали личной гигиеной, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.

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    Анастасия Шейкина
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