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10:21, 21 июля 2026Наука и техника

Снайпер ВС России назвал слабое место украинской «Бабы-Яги»

РИА Новости: Слабое место БПЛА ВСУ «Баба-Яга» — аккумулятор
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наиболее слабым местом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-Яга», применяемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), можно назвать аккумулятор. Об этом РИА Новости сообщил снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Фартовый.

Боец заметил, что украинская сторона старается защитить аккумулятор БПЛА. «Мы используем [для поражения БПЛА] другой снаряд, то есть другой патрон. Используем трассирующие и бронезажигательные», — добавил снайпер.

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