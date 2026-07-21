РИА Новости: Слабое место БПЛА ВСУ «Баба-Яга» — аккумулятор

Наиболее слабым местом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-Яга», применяемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), можно назвать аккумулятор. Об этом РИА Новости сообщил снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Фартовый.

Боец заметил, что украинская сторона старается защитить аккумулятор БПЛА. «Мы используем [для поражения БПЛА] другой снаряд, то есть другой патрон. Используем трассирующие и бронезажигательные», — добавил снайпер.

Ранее представитель компании «РМС-Алгоритм» на выставке-форуме «Дрон Экспо — 2026» в Казани сообщил, что российский акустический датчик «Дронлок» обнаружит FPV-дрон за два километра.

В июне ТАСС рассказал, что в Минске на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» компания «Иннотех солюшнс» представила акустическую систему обнаружения БПЛА «Сканер 2.1».