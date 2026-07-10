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16:52, 10 июля 2026Наука и техника

Российский «Дронлок» обнаружит FPV-дрон за километры

«МС-Алгоритм»: Акустический датчик «Дронлок» обнаружит FPV-дрон за два километра
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский акустический датчик «Дронлок» обнаружит FPV-дрон за два километра. Об этом ТАСС на выставке-форуме «Дрон Экспо — 2026» в Казани сообщили представитель компании «РМС-Алгоритм».

«Акустический датчик способен обнаружить маленький дрон типа Mavic-3 на расстоянии 800 метров; груженый 8-дюймовый FPV-дрон с подвесом 800-850 грамм — два километра. Дроны типа "Баба-яга" — на расстоянии до трех-пяти километров», — сказал собеседник.

По его словам, пассивная акустическая система включает микрофоны и устройства предварительной обработки для оцифровки принимаемого сигнала.

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Ранее представитель организации «Альфа» сообщил, что акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» дроны-камикадзе большой дальности Вооруженных сил Украины, начали применять в Белгородской области и Донецкой народной республике.

В июне ТАСС рассказал, что в Минске на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» компания «Иннотех солюшнс» представила акустическую систему обнаружения БПЛА «Сканер 2.1».

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