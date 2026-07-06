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14:12, 6 июля 2026Наука и техника

Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

В России начали применять «Ухо» для обнаружения дронов-камикадзе ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» дроны-камикадзе большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали применять в Белгородской области и ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Применение "Уха" показало эффективность обнаружения различных БПЛА. В том числе, система выявляет беспилотники дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания на расстоянии до 4-5 километров и FPV-дроны на расстоянии 300-500 метров», — сказал представитель организации «Альфа».

Изделие весом 700 граммов состоит из чувствительного микрофона и блока обработки акустических данных. В комплексе используют авторские алгоритмы обработки сигнала, которые позволяют эффективно обнаруживать беспилотники и отсеивать посторонние звуки.

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В организации добавили, что конструкторы завершают работу над обновленной версией системы. Усовершенствованное «Ухо» сможет определять направление движения дронов.

В июне в Минске представили акустическую систему обнаружения «Сканер 2.1». Изделие может зафиксировать полет FPV-коптера на расстоянии до 350 метров.

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