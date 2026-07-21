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10:22, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Называвшая себя предпринимательницей блогерша попалась на краже из супермаркета

Американскую блогершу Джину Дикарло арестовали за кражу из супермаркета
Маргарита Щигарева

Кадр: dailyvoice.com

Известная американская блогерша Джина Дикарло, которая в соцсетях называла себя предпринимательницей, попалась на краже из супермаркета. Об этом пишет Daily Voice.

Уточняется, что Дикарло пыталась покинуть магазин с неоплаченными товарами на сумму 548 долларов (около 43 тысяч рублей). Сотрудники супермаркета вызвали полицию, и блогершу арестовали. Позднее ей предъявили обвинение в магазинной краже и выпустили из-под стражи.

При этом полицейские выяснили, что Дикарло и ранее крала товары из того же магазина. Установлено, что общая сумма ущерба за вычетом последнего инцидента — 1940 долларов (152 тысячи рублей).

Как указали в издании, Дикарло в соцсетях позиционирует себя как звездного косметолога, предпринимательницу и мать пятерых детей. Ее контент посвящен уходу за собой и заботе о семье.

Ранее сообщалось, что звезду американского реалити-шоу «Спросите Крисли» (Chrisley Knows Best) Линдси Крисли поймали на пьяном вождении. Ее арестовали, но позднее освободили под залог.

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