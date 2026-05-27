Звезду реалити-шоу поймали на пьяном вождении и арестовали

Американскую телезвезду Линдси Крисли арестовали за пьяное вождение

Звезду американского реалити-шоу «Спросите Крисли» (Chrisley Knows Best) Линдси Крисли поймали на пьяном вождении. Об этом стало известно порталу TMZ.

Отмечается, что Крисли задержали вечером 23 мая за вождение в нетрезвом виде. Телезвезду арестовали, но уже утром на следующий день освободили под залог.

Крисли заявила, что собирается оспорить обвинение в суде. «Меня остановили за то, что на двухполосной дороге я на большой скорости обогнала машину, которая чуть не сбила животное. Я пыталась объехать их», — рассказала она.

Ранее сообщалось об аресте другой звезды шоу «Спросите Крисли» Кайла Крисли. Его обвинили в домашнем насилии, нападении на сотрудника экстренных служб, а также в ряде других преступлений.

Реалити-шоу «Спросите Крисли» транслировалось на американском канале USA Network с 2014 по 2023 год. В центре проекта была семья бизнесмена Тодда Крисли. В 2019 году ему предъявили обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2022 году предпринимателя приговорили к 12 годам тюремного заключения. В мае 2025 года он был помилован президентом США Дональдом Трампом.