Россиян призвали не рассчитывать на увеличение отпуска

Аналитик Южалин: Продление отпуска с 28 до 35 дней ударит по работодателям

Продление ежегодного отпуска с 28 до 35 календарных дней ударит по работодателям и по российской экономике в целом. По этой причине рассчитывать на это гражданам в обозримом будущем не стоит, заявил глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Его слова приводит НСН.

Власти, отметил он, вряд ли поддержат подобные нововведения. Многие российские компании, пояснил юрист, по-прежнему испытывают острый кадровый голод. При увеличении стандартной продолжительности ежегодного отпуска действующих сотрудников руководителям фирм нужно будет перестраивать все рабочие и бизнес-процессы.

Кроме того, при таком раскладе работодатели столкнутся с дополнительными расходами, добавил эксперт. В нерабочий период ушедшем в длительный отпуск сотруднику положена выплата среднего заработка. В условиях и без того растущих издержек это усилит финансовую нагрузку на предприятия, констатировал аналитик.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев рекомендовал россиянам брать отпуск в июне. Этот месяц, пояснил он, является самым выгодным для таких целей. Затраты на путешествие в первый летний месяц окажутся меньше, чем в периоды пикового спроса — в июле-августе. В результате можно сэкономить часть денег за счет скидок от туроператоров за раннее бронирование, заключил профессор.