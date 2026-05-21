07:46, 22 мая 2026

Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

Карина Мирзоян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Самым выгодным летним месяцем для отпуска является июнь, заявил «Ленте.ру» профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.

«В июне, особенно в начале месяца, отпускной сезон только начинается. Большинство людей берут отпуска в июле и августе, когда погода считается максимально жаркой и стабильной. Это означает, что пляжи, достопримечательности и транспорт будут менее загружены. Меньшая загруженность мест отдыха (пляжей, достопримечательностей, ресторанов) в июне означает, что вы можете получить лучший сервис за те же деньги», — объяснил Толкачев.

По словам эксперта, это также может означать меньшие «накладные расходы», например, отсутствие необходимости платить за «быстрый проход» или тратить время в очередях. Июнь находится на границе между низким и высоким туристическим сезоном. В начале месяца цены на авиабилеты, отели и туры, как правило, еще не достигли своего апогея, который приходится на пик летних месяцев (июль-август).

«Это классический пример ценовой дискриминации по времени — туроператоры и поставщики услуг устанавливают более высокие цены в периоды максимального спроса. Июнь позволяет воспользоваться преимуществами хорошей погоды, но при этом избежать максимальных ценовых надбавок. Хотя инфляция может быть фактором, влияющим на цены в течение всего года, в начале лета некоторые операторы могут предлагать более привлекательные цены, чтобы привлечь ранних бронировщиков и заполнить мощности до наступления пикового спроса», — рассказал Толкачев.

Экономическая выгода зачастую заключается в оптимизации затрат. Планирование отпуска в июне позволяет воспользоваться программами раннего бронирования, которые предлагают значительные скидки, пояснил эксперт.

«Чем раньше вы забронируете, тем больше шансов получить выгодные тарифы на перелеты и проживание. В итоге можно сказать, что июнь предлагает уникальное сочетание хорошей погоды, потенциально более низких цен по сравнению с пиком сезона, возможности для раннего бронирования со скидками и меньшей загруженности, что в совокупности делает его финансово привлекательным месяцем для планирования отпуска», — добавил Толкачев.

Ранее россиянам назвали способы продлить отпуск в 2026 году. Например, в июне можно взять пять дней отпуска — с 15 по 19 — и не работать десять дней — с 12 по 21.

