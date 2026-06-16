Президент Швейцарии выступил с заявлением о переговорах по Украине

Президент Швейцарии Пармелен: Для продвижения мира на Украине нужен подходящий момент

Чтобы процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продвинулся, надо дождаться подходящего для этого момента. С таким заявлением о переговорах выступил президент Швейцарии Ги Пармелен, рассуждая о посреднической роли конфедерации в кризисе, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом Берн множество раз способствовал организации диалога между мировыми лидерами, что завершалось соглашениями. «Я могу только повторить: мы готовы помочь», — указал Пармелен в ходе пресс-конференции в Женеве, созванной в рамках саммита Группы семи (G7).

Успех этих миротворческих усилий в украинском конфликте будет зависеть от благоприятных условий для переговоров, уверен президент Швейцарии. «Нужно просто дождаться возможности и подходящего момента. Иногда такой подход вызывает разочарование, но иногда он приносит очень хороший результат, если сохранять реализм и прагматизм», — заключил он.