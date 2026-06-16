Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 16 июня 2026Мир

Президент Швейцарии выступил с заявлением о переговорах по Украине

Президент Швейцарии Пармелен: Для продвижения мира на Украине нужен подходящий момент
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Чтобы процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продвинулся, надо дождаться подходящего для этого момента. С таким заявлением о переговорах выступил президент Швейцарии Ги Пармелен, рассуждая о посреднической роли конфедерации в кризисе, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом Берн множество раз способствовал организации диалога между мировыми лидерами, что завершалось соглашениями. «Я могу только повторить: мы готовы помочь», — указал Пармелен в ходе пресс-конференции в Женеве, созванной в рамках саммита Группы семи (G7).

Успех этих миротворческих усилий в украинском конфликте будет зависеть от благоприятных условий для переговоров, уверен президент Швейцарии. «Нужно просто дождаться возможности и подходящего момента. Иногда такой подход вызывает разочарование, но иногда он приносит очень хороший результат, если сохранять реализм и прагматизм», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

    Евродепутат обвинил ЕС в участии в украинском конфликте

    ФИФА разрешила Трампу вручить кубок чемпионата мира по футболу

    Мужчина рассказал девушке о своих сексуальных фантазиях и спровоцировал у нее приступ

    Президент Швейцарии выступил с заявлением о переговорах по Украине

    Рядом с оживленным шоссе нашли отрезанный пенис

    Российский тревел-блогер назвал выделяющие русских в Европе особенности

    Новые правила для возможного членства Украины в ЕС сравнили с дырявой ложкой

    Политолог объяснил смысл фразы о трупе Ельцина и живом Зюганове

    Женщинам раскрыли главное правило орального секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok