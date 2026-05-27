Предлагавший медицинские услуги сайт запретили в России

В Москве суд запретил англоязычный сайт, предлагающий платные медицинские услуги

Чертановский суд Москвы запретил англоязычный сайт, предлагающий платные медицинские услуги от имени российского учреждения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава России обратился в правоохранительные органы с просьбой о проверке. Поводом стал англоязычный ресурс, который вводил пользователей в заблуждение. От имени российского учреждения сайт предлагал широкий спектр платных медицинских услуг: удаленные консультации врачей, диагностику, обследования, постановку диагноза и выдачу заключений.

Оплату принимали только в долларах США или криптовалюте. Доступ к ресурсу был свободным, вся информация распространялась бесплатно и без ограничений по сроку пользования.

