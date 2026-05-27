Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 27 мая 2026Силовые структуры

Предлагавший медицинские услуги сайт запретили в России

В Москве суд запретил англоязычный сайт, предлагающий платные медицинские услуги
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Чертановский суд Москвы запретил англоязычный сайт, предлагающий платные медицинские услуги от имени российского учреждения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава России обратился в правоохранительные органы с просьбой о проверке. Поводом стал англоязычный ресурс, который вводил пользователей в заблуждение. От имени российского учреждения сайт предлагал широкий спектр платных медицинских услуг: удаленные консультации врачей, диагностику, обследования, постановку диагноза и выдачу заключений.

Оплату принимали только в долларах США или криптовалюте. Доступ к ресурсу был свободным, вся информация распространялась бесплатно и без ограничений по сроку пользования.

Ранее суд в России запретил один из старейших развлекательных порталов — «ЯПлакалъ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

    В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

    Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

    Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

    В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

    Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

    Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

    Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok