В Минобороны назвали число сбитых ракет Storm Shadow

Минобороны: Российские средства ПВО сбили три ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты Storm Shadow. Такое число назвали в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве также указали, что удалось уничтожить 285 украинских беспилотников самолетного типа.

Были ликвидированы пять управляемых авиационных бомб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), подчеркнули в Минобороны России.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Южного управления Центрального банка, чтобы дестабилизировать финансовую систему города. В результате ракетного удара в Севастополе пострадали два человека.