13:24, 27 мая 2026

Война в Иране ударила по кошелькам британцев

Счета за электроэнергию в Великобритании выросли на 13 % из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Регулирующий орган Великобритании Ofgem повысил верхний предел цен на электроэнергию для местных домохозяйств на 13 процентов с апреля по июнь из-за негативных последствий войны в Иране. Об этом сообщает Reuters.

Блокировка Ираном и США Ормузского пролива привела к стремительному удорожанию ключевых видов энергоресурсов. Из-за масштабных перебоев в поставках оптовая стоимость газа в Великобритании выросла примерно на 45 процентов в сравнении с докризисным показателем. Это вынудило Ofgem повысить тарифы на электроэнергию для местных жителей.

Изменение счетов затронет миллионы британских домохозяйств, использующих тарифы с переменной ставкой. Повышение составило в среднем 221 фунт стерлингов — лимит повысился с 1641 до 1862 фунтов. В случае затяжной блокировки Ормузского пролива, отмечается в материале, удорожание в дальнейшем может оказаться еще более ощутимым.

Еще одним негативным последствием войны в Иране для британцев стало резкое подорожание бензина. С начала конфликта на Ближнем Востоке средняя стоимость автомобильного топлива в стране достигла рекордных 159,43 пенса (2,15 доллара) за литр, увеличившись на 26,6 пенса (порядка 36 центов). Инфляционное давление на британскую экономику продолжится даже после окончания войны в Иране, спрогнозировали эксперты.

