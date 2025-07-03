Bloomberg: Германия подпишет соглашение о поставках СПГ с Канадой

Германия подпишет соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Канадой. Об этом сообщает Bloomberg.

Поставлять топливо ведущей экономике Европы планируют с Ksi Lisims LNG — экспортного завода, который планируется построить на северо-западе провинции Британская Колумбия. Второй стороной сделки станет компания SEFE — бывшая «дочка» «Газпрома», национализированная правительством ФРГ в 2022 году.

Предполагается, что немецкие контрагенты будут приобретать до миллиона тонн СПГ в год. Такого объема топлива хватит для обеспечения Нью-Йорка электроэнергией более чем на месяц, говорится в публикации. Глава Минэнерго Канады Тим Ходжсон объявит о сделке уже в среду, 27 мая, отмечают источники.

Страны обсуждали партнерство уже давно, но планы по закупкам тормозились из-за отсутствия в Канаде необходимой инфраструктуры для экспорта СПГ. У страны огромные запасы природного газа, но большую часть добычи она направляет в США по трубопроводам.

В феврале глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предупреждал, что власти Германии, отказавшиеся от газа из России, оказались не готовы к обеспечению страны топливом в новых условиях. Политик отметил, что из США страна получает небольшой объем сжиженного природного газа, а с учетом наличия всего четырех терминалов для его приема при увеличении поставок все равно возникали бы очереди из газовозов. В дальнейшем ситуацию усугубил кризис на Ближнем Востоке и отсутствие возможности закупать топливо у Катара.