11:57, 27 мая 2026Россия

Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

Губернатор Развожаев: Удар ВСУ был направлен на финансовую систему Севастополя
Архивное фото

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Южного управления Центрального банка в Севастополе, чтобы дестабилизировать финансовую систему города. Цель удара украинских военных назвал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Очевидно, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно и то, что ничего не вышло — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме», — заявил Развожаев.

Губернатор отметил, что ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центрального банка. В момент атаки в нем находились четыре человека, они не пострадали, так как окна были оклеены бронепленкой.

Об ударе по черноморскому городу сообщили утром 27 мая. По словам Развожаева, в результате атаки пострадали два человека. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Storm Shadow по Севастополю могли запускаться с F-16 и Су-24.

