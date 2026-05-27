Найден способ снизить риск инфаркта задолго до первых симптомов

AJPC: Раннее снижение «плохого» холестерина уменьшает риск инфаркта в будущем

Ученые пришли к выводу, что раннее снижение уровня «плохого» холестерина может значительно уменьшить риск возникновения инфаркта и инсульта в будущем. Исследование опубликовано в American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Авторы проанализировали данные 17 клинических исследований с участием более 100 тысяч человек, у большинства из которых ранее не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что даже небольшое снижение уровня LDL-холестерина на раннем этапе дает выраженный защитный эффект.

По расчетам исследователей, уменьшение LDL всего на 0,36 ммоль/л у людей с низким риском развития сердечных заболеваний снижало вероятность тяжелых сердечно-сосудистых событий примерно на 25 процентов. При этом пациентам, лечение которых начинали позже, для такого же эффекта требовалось снижать холестерин почти в восемь раз сильнее.

Ученые объясняют это тем, что атеросклероз развивается постепенно и может долго оставаться незаметным. Холестерин откладывается на стенках сосудов, формируя бляшки, а со временем они могут разрушаться и вызывать образование тромбов, перекрывающих кровоток к сердцу или мозгу.

Авторы считают, что современные подходы слишком часто откладывают лечение до момента, когда повреждение сосудов уже активно развивается. По их мнению, более ранний контроль LDL-холестерина позволит использовать меньшие дозы статинов и снизить риск возникновения побочных эффектов.

