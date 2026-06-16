В России указали Мерцу и Стармеру на разрушающие их партии ошибки

Дмитриев заявил, что Мерц и Стармер разрушают свои партии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц ведут свои партии к краху из-за неспособности признавать собственные ошибки. На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«И Мерц, и Стармер разрушают свои партии из-за своей неспособности признавать ошибки и исправлять провальный курс», — написал Дмитриев. Таким образом он прокомментировал данные социального опроса, из которых следует, что немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заручилась поддержкой 29 процентов респондентов, в то время как рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов упал до 20 процентов.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что их партия готова возглавить процесс политических перемен в Германии.