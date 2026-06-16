Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии

Алиса Вайдель, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», заявила, что готова возглавить процесс политических перемен в стране. Так в соцсети X она прокомментировал результаты социального опроса, согласно которому рейтинг правящих партий продолжается снижаться.

Как следует из опроса, рейтинг Христианско-демократического и Христианско-социального союзов упал до 20 процентов. Этот показатель оказался близко к пятилетнему минимуму. При этом поддержка «АдГ» выросла до 29 процентов. «Германия хочет политических перемен — мы готовы», — написала Вайдель.

Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил, что попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца ускорить вступление Украины в Европейский союз (ЕС) противоречат интересам Берлина.