13:16, 27 мая 2026Силовые структуры

Голодные шиномонтажники угнали автомобиль россиянина и прокололись по‑крупному

В Санкт-Петербурге шиномонтажников будут судить за угон авто клиента из-за пиццы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге угнавшие автомобиль клиента для поездки в пиццерию сотрудники шиномонтажа предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Фигуранты — 24-летний житель Ленинградской области и 29-летний петербуржец. Они обвиняются по части 2 статьи 166 УК РФ («Угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору»). Все материалы переданы в суд.

По данным правоохранителей, в ночь с 22 на 23 марта молодые люди, являющиеся в тот момент сотрудниками шиномонтажной мастерской, расположенной на улице Свободы, решили взять автомобиль клиента марки Hyundai Getz, который был оставлен им в ремонтном боксе. На этой машине они съездили за пиццей. По дороге в пиццерию они поцарапали заднее правое крыло и бампер. Повреждения при осмотре машины обнаружил владелец шиномонтажной мастерской.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области осудили мужчину за кражу, угон и наезд на полицейского.

