Силовые структуры
15:11, 25 апреля 2026Силовые структуры

Похитивший телефон россиянин на угнанной машине сбил полицейского

Во Владимирской области осудили мужчину за кражу, угон и сбитого полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Во Владимирской области осудили мужчину за кражу, угон и сбитого полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, 16 декабря 2025 года 28-летний мужчина без определенного места жительства в состоянии алкогольного опьянения похитил из магазина электроники в городе Александров мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. В тот же вечер возле магазина автозапчастей он заметил заведенный автомобиль без хозяина и решил покататься. Проникнув в салон через незапертую дверь, он скрылся с места преступления.

Пострадавший обратился в полицию и в ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение часа угнанный автомобиль был обнаружен за пределами города припаркованным на обочине. Сотрудник Госавтоинспекции попытался пресечь дальнейшее движение, но злоумышленник начал движение и протащил сотрудника полиции по проезжей части несколько метров. Таким образом создав опасность для его жизни и здоровья. Спустя непродолжительное время угонщик был задержан и доставлен в отдел полиции.

В суде злоумышленник сознался в краже и угоне, но заявил, что к полицейскому применять насилие умысла не имел.

Александровский городской суд признал его виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин отказался ехать в отдел и вылил на полицейских горящую жидкость.

