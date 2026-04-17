16:35, 17 апреля 2026

Россиянин отказался ехать в отдел и вылил на полицейских горящую жидкость

В Московской области осудили мужчину, напавшего на полицейских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Московской области осудили мужчину, напавшего на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 213 («Хулиганство с применением оружия») и 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, 22 февраля этого года вооруженный пневматической винтовкой мужчина с целью устрашения знакомых в соседнем доме, используя лазерный прицел, произвел не менее одного выстрела в их сторону.

После поступившего сообщения в дежурную часть на место происшествия выехали сотрудники полиции. Силовики потребовали от злоумышленника проследовать с ними в отдел для разбирательства, но он произвел выстрел и в их сторону.

После чего начал выливать из окна дома в сторону полицейских горючую жидкость и поджег ее, из-за чего рядом с сотрудниками началось возгорание. После повторных требований проследовать в отдел, мужчина начал размахивать ножом, создавая опасность для жизни полицейских.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин решил удушить военкома на похоронах участника СВО.

