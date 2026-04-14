Россиянин решил удушить военкома на похоронах участника СВО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:05, 14 апреля 2026Силовые структуры

В Удмуртии осудили напавшего на военкома на похоронах участника СВО мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Удмуртии 58-летний местный житель напал на военного комиссара и решил его удушить на похоронах участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Юкаменского районного суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). На заседании свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком один год.

Потерпевший — военный комиссар Красногорского и Юкаменского районов.

Как установил суд, в марте 2026 года на похоронах павшего участника СВО фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и вел себя вызывающе. Военком представился и сделал ему замечание. В ответ подсудимый схватил его правой рукой за шею и с силой сдавил пальцами.

Ранее сообщалось, что в Иркутске известный правозащитник напал на следователя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok