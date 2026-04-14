Россиянин решил удушить военкома на похоронах участника СВО

В Удмуртии осудили напавшего на военкома на похоронах участника СВО мужчину

В Удмуртии 58-летний местный житель напал на военного комиссара и решил его удушить на похоронах участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Юкаменского районного суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). На заседании свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком один год.

Потерпевший — военный комиссар Красногорского и Юкаменского районов.

Как установил суд, в марте 2026 года на похоронах павшего участника СВО фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и вел себя вызывающе. Военком представился и сделал ему замечание. В ответ подсудимый схватил его правой рукой за шею и с силой сдавил пальцами.

