Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 11 марта 2026Силовые структуры

Известный российский правозащитник напал на следователя

В Иркутске задержан правозащитник Григоров после нападения на следователя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Иркутске известный правозащитник напал на следователя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

По информации Telegram-канала Babr Mash, фигурант — правозащитник Виктор Григоров.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, 10 марта в Григоров применил не опасное для жизни и здоровья насилие в отношении следователя. До этого, в январе, в здании суда он применил насилие в отношении замруководителя следственного отдела по Иркутскому району.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток правозащитника Дениса Солдатова из-за логотипа Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на его сайте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    Разоблачен выдававший себя за сотрудника ФСБ пропавший без вести российский студент

    Подмосковные дороги начали готовить к паводкам

    Банк России раскрыл место хранения золотого запаса

    МИД Ирана раскрыл истинный мотив США в конфликте

    В двух крупных городах Персидского залива прогремели взрывы

    Дмитриев предрек смену руководства ЕС по одной причине

    Предсказан эффект от вызвавшего панику в Европе заявления Путина

    Названы поврежденные ударами Ирана объекты США

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «греховный»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok