Известный российский правозащитник напал на следователя

В Иркутске задержан правозащитник Григоров после нападения на следователя

В Иркутске известный правозащитник напал на следователя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

По информации Telegram-канала Babr Mash, фигурант — правозащитник Виктор Григоров.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, 10 марта в Григоров применил не опасное для жизни и здоровья насилие в отношении следователя. До этого, в январе, в здании суда он применил насилие в отношении замруководителя следственного отдела по Иркутскому району.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток правозащитника Дениса Солдатова из-за логотипа Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на его сайте.