Силовые структуры
08:56, 24 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина арестовали за логотип Instagram

В Москве суд арестовал на 15 суток правозащитника Солдатова за логотип Instagram
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток правозащитника Дениса Солдатова из-за логотипа Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на его сайте. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Солдатова признали виновным в публичной демонстрации запрещенной экстремистской символики. 15 декабря 2025 года на его сайте «Гулаг-Инфо» появилась публикация, под которой размещался логотип запрещенной соцсети.

Во время судебного заседания Солдатов заявил об удалении логотипа и закрытии сайта. Однако суд указал, что это не отменяет факта правонарушения.

Ранее сообщалось, что ФСБ расследует действия Павла Дурова по уголовному делу о содействии терроризму.

