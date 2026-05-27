Пашинян сделал заявление о выборе Армении между ЕАЭС и ЕС

Пашинян: Судьбу членства Армении в ЕАЭС или ЕС решит народ страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что судьбу членства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) решит не он сам, а народ страны. Об этом он заявил во время встречи с избирателями, трансляцию которой вел телеканал 24news на своем YouTube-канале.

«Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива (...) быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС», — подчеркнул политик.

Пашинян назвал своей задачей предоставить народу страны альтернативы, между которыми он сможет выбирать. Он также назвал каждого гражданина республики «сильнейшим».

Заявление было сделано во время предвыборной поездки Пашиняна в регионы. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

Ранее Пашинян заявил, что статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама Армения. Он добавил, что решение о прекращении членства будет принимать только она и никто более.