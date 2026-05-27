Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

Опекун школьника из Красноярска заявил о получасе ожидания скорой помощи

Школьник из Красноярска, о смерти которого стало известно 27 мая, полчаса ждал приезда скорой помощи. Об этом рассказал старший брат и опекун умершего Даниил, комментарий которого Kras Mash опубликовал в Telegram.

По словам мужчины, 21 мая они с братом, у которого был порок сердца, посетили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где главврач сообщил о необходимости выделить квоту на операцию. Однако в учреждении подчеркнули, что ждать придется в течение месяца.

Кроме того опекун утверждает, что скорая помощь ехала слишком долго. «Я не понимаю, за что этот 16-летний парень заслужил, что на улице, на асфальте 30 минут лежать и ждать помощи?» — задался он вопросом.

О смерти красноярского школьника в день последнего звонка стало известно на следующий день после произошедшего. После линейки девятиклассник пошел гулять с друзьями, но в районе улице Матросова ему стало плохо. Скорую помощь вызвали прохожие.

Ранее сообщалось о смерти 14-летнего школьника в Выборге Ленобласти. Мальчик почувствовал себя плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но подросток так и не пришел в сознание.