Стало известно о смерти девятиклассника в российском городе в день последнего звонка

В Красноярске школьника нашли без признаков жизни в день последнего звонка

Девятиклассника нашли без признаков жизни во дворе дома в жилищном комплексе «Отражение» на улице Матросова в Красноярске в день последнего звонка. Об смерти школьника стало известно порталу Ngs24.ru.

Предположительно, у юного горожанина были проблемы с сердцем. В краевой прокуратуре пояснили, что россиянину должны были сделать операцию в сентябре.

Другие обстоятельства случившегося выясняются.

До этого сообщалось, что в Иркутске нашли мертвым 16-летнего подростка, пропавшего по дороге в лицей. В день исчезновения он ушел из дома без телефона и банковских карт. К добровольцам отряда «ЛизаАлерт» обращались горожане и утверждали, что видели похожего старшеклассника. Однако проверка всех случаев к обнаружению подростка не приводила.