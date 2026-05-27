Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 27 мая 2026Россия

Появились новые кадры разрушений после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю

Появились новые кадры последствий удара ракет Storm Shadow по Севастополю
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились новые кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю ракетами Storm Shadow. Видео с разрушениями с Ластовой площади города опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что здание Южного управления Центрального банка получило серьезные повреждения — обломки крыши разбросаны по асфальту. Возле него на парковке стоят автомобили, у которых ударной волной выбило стекла. По информации издания, повреждения получили около 30 машин.

ВСУ атаковали Севастополь утром 27 мая. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что город подвергся налету украинских дронов. По его словам, над Севастополем были сбиты более двадцати беспилотников. Помимо этого, ВСУ ударили по черноморскому городу ракетами Storm Shadow. Последствия после ракетного удара по Севастополю попали на видео. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

В то же утро ракетному удару со стороны Украины подвергся Таганрог в Ростовской области. В результате атаки ранения получили два человека — одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Профсоюз азиатского техногиганта утвердил предотвратившее миллиардные убытки соглашение

    В МИД России возмутились реакцией стран Совбеза ООН на трагедию в Старобельске

    Назван снижающий риск развития анемии фруктовый напиток

    В России сняли первый нейродоксериал о нераскрытых преступлениях 1990-х

    УАЗ впервые показал внешность улучшенного внедорожника «Патриот»

    В Москве спасли мужчину с редкой патологией сердца

    Замглавы МИД России высказался об отказе США в выдаче визы

    Пашиняна уличили в желании ухудшить жизнь в Армении

    Захарова обрушилась на западных дипломатов из-за реакции на удар по Старобельску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok