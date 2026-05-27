08:57, 27 мая 2026Россия

Последствия после удара ракет Storm Shadow по Севастополю попали на видео

В Севастополе после удара Storm Shadow оказались повреждены крыша и здание ЦБ
Майя Назарова

В Севастополе после удара ракет Storm Shadow оказались повреждены крыша и здание Центрального банка (ЦБ). Последствия атаки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На представленных кадрах видно, как обломки крыши разбросаны по асфальту.

Кроме того, как утверждает издание, повреждения были выявлены в соседнем многоэтажном доме и машинах, которые были припаркованы неподалеку от Центробанка.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что утром 27 мая город подвергся налету украинских дронов. Кроме того, противник ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Таганрогу в Ростовской области.

