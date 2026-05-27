Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 27 мая 2026Мир

В ХДС допустили замену Мерца на посту канцлера Германии

Bild: В ХДС допустили замену Мерца на посту канцлера Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, причиной недовольства стали медленные темпы правительственных реформ и исторически низкие рейтинги. Дискуссии проходили среди высшего руководства ХДС в узких кругах без конкретного планирования.

В качестве потенциальных преемников называются премьер-министры федеральных земель Хендрик Вюст, Борис Рейн и Михаэль Кречмер. В Bild подчеркивают, что для реализации такого сценария самому Мерцу пришлось бы покинуть пост добровольно или под сильным давлением.

Не исключают подобный поворот и во фракции Социал-демократической партии Германии — младшего партнера по коалиции.

Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Фронмайер обвинил Мерца в работе на Украину и напомнил, что тот потребовал особый статус Евросоюза с пунктом о помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян сделал заявление о выборе Армении между ЕАЭС и ЕС

    В России узнали о разработке биологического оружия с участием Украины

    Звездная визажистка раскрыла секреты макияжа Ксении Собчак

    Названо единственное основание для приема магния

    Смартфон Samsung взорвался во время зарядки

    В ХДС допустили замену Мерца на посту канцлера Германии

    Уголовное дело назвавшего себя мажором сына российского миллионера отменили

    Россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации

    В Москве водитель каршеринга сбил на переходе женщину с ребенком и уехал

    В Москве начался сезон шаровых молний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok