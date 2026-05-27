Bild: В ХДС допустили замену Мерца на посту канцлера Германии

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, причиной недовольства стали медленные темпы правительственных реформ и исторически низкие рейтинги. Дискуссии проходили среди высшего руководства ХДС в узких кругах без конкретного планирования.

В качестве потенциальных преемников называются премьер-министры федеральных земель Хендрик Вюст, Борис Рейн и Михаэль Кречмер. В Bild подчеркивают, что для реализации такого сценария самому Мерцу пришлось бы покинуть пост добровольно или под сильным давлением.

Не исключают подобный поворот и во фракции Социал-демократической партии Германии — младшего партнера по коалиции.

Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Фронмайер обвинил Мерца в работе на Украину и напомнил, что тот потребовал особый статус Евросоюза с пунктом о помощи Украине.