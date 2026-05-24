08:10, 24 мая 2026Мир

Мерца обвинили в работе на Украину вместо Германии

Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Об этом он написал в социальной сети Х.

Фронмайер обвинил Мерца в работе на Украину и напомнил, что тот потребовал особый статус Евросоюза с пунктом о помощи Украине.

«Германии невыгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины. С Мерцем есть политика только для Украины», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе. Он призвал блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев сможет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.

