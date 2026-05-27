Россиян предупредили об опасности чистки ушей ватными палочками

Врач Агапкин заявил, что при чистке ушей ватными палочками может развиться отит

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил россиян об опасности частой чистки ушей ватными палочками. О том, почему это нельзя делать, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что от регулярного использования ватных палочек может развиться отит. Как объяснил врач, во время чистки таким способом в ушах активно вырабатывается сера, которая в итоге может закупорить слуховой проход. По его словам, если туда попадут патогенные бактерии, то у человека начнутся воспалительные процессы.

