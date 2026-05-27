13:36, 27 мая 2026

Россиян предупредили об опасности чистки ушей ватными палочками

Врач Агапкин заявил, что при чистке ушей ватными палочками может развиться отит
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил россиян об опасности частой чистки ушей ватными палочками. О том, почему это нельзя делать, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что от регулярного использования ватных палочек может развиться отит. Как объяснил врач, во время чистки таким способом в ушах активно вырабатывается сера, которая в итоге может закупорить слуховой проход. По его словам, если туда попадут патогенные бактерии, то у человека начнутся воспалительные процессы.

Ранее врач-оториноларинголог Тигран Оганесян перечислил распространенные привычки, которые могут спровоцировать ухудшение слуха. К ним он, в частности, отнес пересаливание пищи.

Перед этим врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал поводы срочно обратиться к специалисту при шуме в ушах. Он сообщил, что этот симптом может указывать на опухоль слухового нерва.

