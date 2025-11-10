Россиянам назвали приводящие к ухудшению слуха распространенные привычки

Врач Оганесян заявил, что пересаливание пищи приводит к ухудшению слуха

Врач-оториноларинголог Тигран Оганесян перечислил распространенные привычки, которые могут спровоцировать ухудшение слуха. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Одной из опасных для слуха привычек врач назвал пересаливание пищи. Он объяснил, что добавление слишком большого количества соли в еду приводит к повышению артериального давления и отеку внутреннего уха.

Негативное воздействие на кровоснабжение органов слуха оказывает и курение, заявил Оганесян. Кроме того, врач предупредил россиян об опасности злоупотребления препаратами для лечения эректильной дисфункции. По его словам, эта группа лекарств тоже вызывает проблемы со слухом.

Ранее врачи Сергей Агапкин и Светлана Трофимова в программе «О самом главном» призвали россиян не терпеть боль. Как рассказали специалисты, отказ от приема обезболивающих может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.