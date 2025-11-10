Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали приводящие к ухудшению слуха распространенные привычки

Врач Оганесян заявил, что пересаливание пищи приводит к ухудшению слуха
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Goodbishop / Shutterstock / Fotodom

Врач-оториноларинголог Тигран Оганесян перечислил распространенные привычки, которые могут спровоцировать ухудшение слуха. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Одной из опасных для слуха привычек врач назвал пересаливание пищи. Он объяснил, что добавление слишком большого количества соли в еду приводит к повышению артериального давления и отеку внутреннего уха.

Негативное воздействие на кровоснабжение органов слуха оказывает и курение, заявил Оганесян. Кроме того, врач предупредил россиян об опасности злоупотребления препаратами для лечения эректильной дисфункции. По его словам, эта группа лекарств тоже вызывает проблемы со слухом.

Ранее врачи Сергей Агапкин и Светлана Трофимова в программе «О самом главном» призвали россиян не терпеть боль. Как рассказали специалисты, отказ от приема обезболивающих может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Россиянам назвали приводящие к ухудшению слуха распространенные привычки

    Самолет с более чем сотней пассажиров загорелся после посадки в Австралии

    Уволенную за фейки о Российской армии учительницу обвинили в еще одном преступлении

    Четыре вагона сошли с рельсов в российском регионе

    На Западе обвинили Зеленского в провокации после отключения света во время интервью

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россия ударила по применявшемуся для ударов по Белгородской области складу БПЛА ВСУ

    Микроблогеры заработали на закрытых Telegram-каналах почти миллиард рублей

    Назван простой способ повысить эффективность тренировок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости