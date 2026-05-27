Новый имидж актрисы Анны Снаткиной вызвал споры в сети

Российская актриса театра, кино и телевидения Анна Снаткина кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания StarHit.

42-летняя артистка посетила премьеру сериала «История его служанки». Знаменитость предстала на красной дорожке в кремовом костюме и с осветленными волосами.

Поклонники Снаткиной удивились ее преображению. Некоторые поклонники заметили не только новый цвет волос артистки, но и виниры. «Я не узнала ее. Раньше была красивее, чем сейчас», «От Снаткиной ничего не осталось. Все перекроила», «Как виниры меняют человека», «Ее не узнать. Где та красотка?», «Что-то не так с зубами, да и этот зеленоватый оттенок волос странный», — возмущались они.

Однако были и те фанаты, которые встали на защиту звезды: «Какая утонченная», «Шикарно выглядит», «Красотка», «А я почему-то сразу узнала. Как всегда следит за собой. Не стареет», «Элегантная».

Ранее российская артистка балета, солистка Большого театра, актриса Анастасия Меськова показала внешность без макияжа.

