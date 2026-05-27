Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 27 мая 2026Ценности

Новый имидж актрисы Анны Снаткиной вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @starhit.ru

Российская актриса театра, кино и телевидения Анна Снаткина кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания StarHit.

42-летняя артистка посетила премьеру сериала «История его служанки». Знаменитость предстала на красной дорожке в кремовом костюме и с осветленными волосами.

Поклонники Снаткиной удивились ее преображению. Некоторые поклонники заметили не только новый цвет волос артистки, но и виниры. «Я не узнала ее. Раньше была красивее, чем сейчас», «От Снаткиной ничего не осталось. Все перекроила», «Как виниры меняют человека», «Ее не узнать. Где та красотка?», «Что-то не так с зубами, да и этот зеленоватый оттенок волос странный», — возмущались они.

Однако были и те фанаты, которые встали на защиту звезды: «Какая утонченная», «Шикарно выглядит», «Красотка», «А я почему-то сразу узнала. Как всегда следит за собой. Не стареет», «Элегантная».

Ранее российская артистка балета, солистка Большого театра, актриса Анастасия Меськова показала внешность без макияжа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Лобовое столкновение с тягачом унесло жизни трех человек

    На Украине отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта осенью

    Раскрыто тайное значение украшения самой красивой женщины в мире на Каннском фестивале

    Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

    В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

    Золото резко подешевело

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok