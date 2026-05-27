На Украине отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта осенью

Мендель: Слова Зеленского об окончании конфликта к ноябрю далеки от реальности

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном окончании военного конфликта России и Украины к ноябрю 2026 года не соответствует действительности. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Вы действительно думаете, что Вашингтон будет сосредоточен на заключении сделки по Украине в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь? Удачи вам с этим. Поэтому этот ноябрьский срок — несерьезный анализ. Это маркетинг надежды. Он призван удержать украинцев от отъезда из страны и дать западным политикам хоть что-то продать своим избирателям», — написала она в соцсети X.

Мендель также отметила, что слова Зеленского напоминают эпизод комедийного шоу студии «Квартал-95».

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев запускает «логистический локдаун» для Вооружённых сил России. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило пять миллиардов гривен (около восьми миллиардов рублей) на оружие средней дальности.