Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:06, 27 мая 2026Силовые структуры

Пара россиян избила и похитила 11-летнего мальчика

В Воронежской области пара похитила ребенка с пляжа и заперла в своей квартире
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Лисках Воронежской области похитили ребенка с пляжа и заперли его в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Как стало известно Telegram-каналу «112», 25-летний житель со своей 21-летней возлюбленной распивали спиртное возле реки, когда у них произошел конфликт с группой подростков — паре показалось, что те их оскорбили. После словесной ссоры подростки разбежались, остался только 11-летний мальчик.

Девушка ударила подростка по голове, после чего его затолкали машину, избили и повезли на съемную квартиру, где удерживали. Друзья мальчика рассказали о произошедшем взрослым, а те обратились в полицию. Ребенка нашли и передали родителям.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области перед судом предстанет подросток за истязания мальчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Бывшая жена Диброва рассказала о страданиях после пластики

    Турция в мае резко увеличила закупки нефти в Казахстане

    Ударивший мотоциклиста ножом москвич возражал против ареста

    В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Европой

    В российском городе на прохожих рухнул кусок крыши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok