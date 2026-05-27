Пара россиян избила и похитила 11-летнего мальчика

В Воронежской области пара похитила ребенка с пляжа и заперла в своей квартире

В Лисках Воронежской области похитили ребенка с пляжа и заперли его в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Как стало известно Telegram-каналу «112», 25-летний житель со своей 21-летней возлюбленной распивали спиртное возле реки, когда у них произошел конфликт с группой подростков — паре показалось, что те их оскорбили. После словесной ссоры подростки разбежались, остался только 11-летний мальчик.

Девушка ударила подростка по голове, после чего его затолкали машину, избили и повезли на съемную квартиру, где удерживали. Друзья мальчика рассказали о произошедшем взрослым, а те обратились в полицию. Ребенка нашли и передали родителям.

