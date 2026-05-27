По делу о выброшенном из окна мальчике и рассылке порно арестовали российского подростка

В Мурманской области перед судом предстанет подросток за истязания мальчика

В Мурманской области перед судом предстанет 17-летний подросток из поселка Мурмаши за истязания мальчика и оборот порнографии с несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что летом 2025 года подросток с двумя товарищами применил насилие к 14-летнему юноше, а также в мае и июне того года сделал порнографические фото и отправил их 13-летней девочке.

Второй подросток, которому на момент совершения преступления было 15 лет, помещен в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

По данным «Комсомольской правды», потерпевшего мальчика пинали, подвешивали за ноги в заброшенном здании и в итоге выбросили из окна. Юноша упал на старый матрас, у него были зафиксированы травмы, в том числе перелом руки.

