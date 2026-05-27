Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 27 мая 2026Экономика

Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

Садовод Воронова: Иммуностимулирующий раствор поможет защитить огород от холодов
Александра Качан (Редактор)

Фото: HenadziPechan / Shutterstock / Fotodom

Иммуностимулирующий раствор поможет защитить огород от резкого похолодания. Способ спасти культуры от непогоды дачникам назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, резко наступившие холода способствуют снижению иммунитета практически всех огородных культур. Поэтому стоит опрыскать растения иммуностимулирующим препаратом — это позволит избежать болезней на фоне сильного стресса из-за низких температур.

Воронова отметила, что больше всего во время похолоданий страдают помидоры, баклажаны, огурцы и кабачки. За культуры в теплице можно не переживать, однако на находящиеся снаружи грядки следует поставить дуги и натянуть укрывной материал. При этом растениям в саду холода навредить не могут, поэтому укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не стоит даже при выпадении снега.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала, как избавиться от сорняков без использования химикатов. В этом помогут прополка и покос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok