Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

Садовод Воронова: Иммуностимулирующий раствор поможет защитить огород от холодов

Иммуностимулирующий раствор поможет защитить огород от резкого похолодания. Способ спасти культуры от непогоды дачникам назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, резко наступившие холода способствуют снижению иммунитета практически всех огородных культур. Поэтому стоит опрыскать растения иммуностимулирующим препаратом — это позволит избежать болезней на фоне сильного стресса из-за низких температур.

Воронова отметила, что больше всего во время похолоданий страдают помидоры, баклажаны, огурцы и кабачки. За культуры в теплице можно не переживать, однако на находящиеся снаружи грядки следует поставить дуги и натянуть укрывной материал. При этом растениям в саду холода навредить не могут, поэтому укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не стоит даже при выпадении снега.

