PYOK: Авиакомпания Alaska Airlines заплатила 11,7 млн за пьяных пассажиров

Авиакомпания Alaska Airlines проявила лояльность к своим пассажирам и допустила на борт лиц в нетрезвом состоянии — за это она заплатила миллионы рублей, сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках расследования выявило, что данный авиаперевозчик с 2024 по 2025 год посадил на 11 рейсов клиентов в состоянии алкогольного опьянения. При этом американским компаниям строго запрещено допускать «любое лицо, которое выглядит пьяным, на борт любого из своих воздушных судов». FAA наложила на перевозчика штраф в размере 165 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей).

Подробности инцидентов с нетрезвыми гражданами не уточняются. Однако одним из них стал случай с 38-летней Кэрин Эван из деревни Чефорнак, которая выпила три бокала спиртного перед посадкой на самолет и еще две порции алкогольных напитков на борту, а после набросилась с кулаками на своего мужа и была арестована после приземления в аэропорту.

Уточняется, что Alaska Airlines сталкивается с проблемой строгого контроля при реализации алкоголя в поселениях своего штата. Поэтому жители Аляски предпочитают напиться в авиагаванях перед возвращением домой.

