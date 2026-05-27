Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:18, 27 мая 2026Путешествия

Авиакомпания допустила на борт пьяных пассажиров и заплатила миллионы рублей

PYOK: Авиакомпания Alaska Airlines заплатила 11,7 млн за пьяных пассажиров
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joe A. Kunzler / Shutterstock / Fotodom  

Авиакомпания Alaska Airlines проявила лояльность к своим пассажирам и допустила на борт лиц в нетрезвом состоянии — за это она заплатила миллионы рублей, сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках расследования выявило, что данный авиаперевозчик с 2024 по 2025 год посадил на 11 рейсов клиентов в состоянии алкогольного опьянения. При этом американским компаниям строго запрещено допускать «любое лицо, которое выглядит пьяным, на борт любого из своих воздушных судов». FAA наложила на перевозчика штраф в размере 165 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

Подробности инцидентов с нетрезвыми гражданами не уточняются. Однако одним из них стал случай с 38-летней Кэрин Эван из деревни Чефорнак, которая выпила три бокала спиртного перед посадкой на самолет и еще две порции алкогольных напитков на борту, а после набросилась с кулаками на своего мужа и была арестована после приземления в аэропорту.

Уточняется, что Alaska Airlines сталкивается с проблемой строгого контроля при реализации алкоголя в поселениях своего штата. Поэтому жители Аляски предпочитают напиться в авиагаванях перед возвращением домой.

Ранее пассажир самолета пытался задушить попутчика и покусал стюардессу. Конфликт возник из-за того, что пассажир откинул сиденье на пьяного мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Лобовое столкновение с тягачом унесло жизни трех человек

    На Украине отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта осенью

    Раскрыто тайное значение украшения самой красивой женщины в мире на Каннском фестивале

    Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

    В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

    Золото резко подешевело

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok