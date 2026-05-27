Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 27 мая 2026Мир

В Британии разразился скандал из-за слов политика о Крыме

Британский кандидат в депутаты спровоцировал скандал словами о Крыме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reform UK

Британская газета The Telegraph обнаружила в социальных сетях старые комментарии кандидата в парламент от правой партии Reform UK Роберта Кеньона. В них политик высказался о принадлежности Крыма, вызвав возмущение в правительстве.

«Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами» — приводит издание давние слова Кеньона. Так он ответил пользователю, назвавшему присоединение полуострова «демократией в действии».

Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении «тезисов Кремля» и разжигании скандала. Однако представитель Reform UK выступил в защиту Кеньона, назвав его великолепным депутатом. В партии отказались дистанцироваться от скандального высказывания.

Ранее Британия объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России. В новый подсанкционный список попали Клиническая психиатрическая больница № 5 в Строгановке Симферопольского района Крыма, а также санаторий «Здравница» в Евпатории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    Россиянин выслушал приговор за терроризм и государственную измену

    Россиянам раскрыли ключевые составляющие активного долголетия

    Бывшая жена Диброва рассказала о работе уборщицей

    В России предрекли Армении нищету из-за политики Пашиняна

    Внук де Голля предупредил о возвращении фашизма

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok