В Британии разразился скандал из-за слов политика о Крыме

Британский кандидат в депутаты спровоцировал скандал словами о Крыме

Британская газета The Telegraph обнаружила в социальных сетях старые комментарии кандидата в парламент от правой партии Reform UK Роберта Кеньона. В них политик высказался о принадлежности Крыма, вызвав возмущение в правительстве.

«Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами» — приводит издание давние слова Кеньона. Так он ответил пользователю, назвавшему присоединение полуострова «демократией в действии».

Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении «тезисов Кремля» и разжигании скандала. Однако представитель Reform UK выступил в защиту Кеньона, назвав его великолепным депутатом. В партии отказались дистанцироваться от скандального высказывания.

Ранее Британия объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России. В новый подсанкционный список попали Клиническая психиатрическая больница № 5 в Строгановке Симферопольского района Крыма, а также санаторий «Здравница» в Евпатории.