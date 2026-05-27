ФСБ обвинила НАТО в попытке вынудить Россию отказаться от перевалки грузов на Балтике

ФСБ: НАТО хочет вынудить Россию отказаться от перевалки грузов в портах Балтики

ФСБ сообщила, что НАТО хочет вынудить Россию отказаться от перевалки грузов на Балтике. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что НАТО путем морского пиратства пытается вынудить судовладельцев отказаться от разгрузки в российских портах. В Балтийском море расширяется практика ограничения судоходства кораблей, которые заходят в порты РФ.

Основной целью предпринимаемых действий с их стороны является воспрепятствование морской экономической деятельности РФ в Балтийском регионе.

Ранее сообщалось, что в МИД России заявили об использовании Западом Балтики для «сдерживания» Москвы.