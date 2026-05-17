14:33, 17 мая 2026

Пассажир самолета пытался задушить попутчика и покусал стюардессу

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ryan Fletcher / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир самолета авиакомпании Qantas пытался задушить попутчика и покусал стюардессу на рейсе из Австралии в США. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел 16 мая во время перелета из Мельбурна в Даллас. Конфликт возник из-за того, что мужчина откинул сиденье на агрессивного пассажира, который тут же применил удушающий прием. После этого между соседями завязалась драка.

Экипаж попытался успокоить конфликтующих. При этом дебошир укусил бортпроводницу. Командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и совершить экстренную посадку в аэропорту Папеэте на острове Таити.

Уточняется, что проявивший агрессию пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали. Медицинская помощь укушенному члену экипажа не потребовалась, травма оказалась несерьезной.

Ранее пьяная пассажирка покусала бортпроводника и пожелала смерти детям попутчика. При этом женщина била по экрану на сиденье перед собой, материлась, попыталась закурить сигарету и сорвала галстук с бортпроводника.

