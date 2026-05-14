Пьяная пассажирка покусала бортпроводника и пожелала смерти детям попутчика

The Mirror: Пьяная мать годовалого ребенка устроила дебош на рейсе Tui на Кубу

Мать годовалого ребенка напилась и устроила дебош на девятичасовом рейсе авиакомпании Tui из Великобритании на Кубу. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2022 года, однако очередное заседание по делу состоялось в мае 2026-го. В судебных материалах говорится, что 36-летняя британка Зои Александер во время полета выпила бренди, после чего начала громко говорить, невнятно произносить слова и вести себя «чрезмерно фамильярно» с попутчиками и бортпроводниками. Когда стюардесса запретила ей заходить в салон первого класса, Александер обозвала ее «чертовой сукой».

Затем состояние пассажирки начало стремительно ухудшаться — она била по экрану на сиденье перед собой, материлась, попыталась закурить сигарету и сорвала галстук с бортпроводника. Члену экипажа Джерарду Тейлору пришлось достать специальные средства сдерживания дебоширов. Когда он попытался надеть на Александер наручники, та ударила его кулаком и покусала. Более того, пьяная женщина набросилась на пассажира Грэма Мерфи, который оказывал помощь бортпроводнику, и пожелала смерти его детям.

После посадки нарушительницу порядка вывели из салона кубинские полицейские. В своих заявлениях пострадавшие члены экипажа признались, что никогда не сталкивались с подобным обращением. Одна из стюардесс отметила, что это был самый страшный опыт, который она пережила за 30 лет работы в авиации.

Изначально британка отрицала обвинения в нахождении в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета и трех эпизодах избиения, но затем изменила свои показания и призналась. Адвокат женщины заявила, что ее клиентка страдала от проблем с психическим здоровьем, включая эмоционально неустойчивое расстройство личности, и признала, что алкоголь сыграл свою роль в инциденте.

Во время заседания адвокат умоляла судью назначить Александер условный срок, аргументируя это тем, что женщина была единственной опекуншей своего годовалого сына, и тюремное заключение имело бы серьезные последствия.

В итоге судья Пол Мейсон сказал Александр, что она вела себя «непростительно, отвратительно и агрессивно», назначил ей пятимесячный тюремный срок с отсрочкой исполнения на 18 месяцев и запретил выезжать за пределы Великобритании в течение 12 месяцев. Кроме того, подсудимую обязали пройти реабилитацию, выплатить компенсацию в размере 75 фунтов стерлингов (около 7,4 тысячи рублей) каждой из ее жертв, а также запретили ей употреблять алкоголь в течение 90 дней. Женщина улыбнулась, покидая зал суда вместе со своим отцом, который наблюдал за происходящим из зала.

Ранее мать двоих детей напилась в аэропорту Манчестера, устроила скандал и провела ночь в камере. Позже пассажирке запретили летать авиакомпанией за пьянство.