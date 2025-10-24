Путешествия
19:04, 24 октября 2025Путешествия

Мать двоих детей напилась в аэропорту, устроила скандал и провела ночь в камере

The Mirror: Матери двоих детей запретили летать авиакомпанией за пьянство
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Мать двоих детей напилась в аэропорту Манчестера (Англия), устроила скандал и провела ночь в камере. Об этом пишет газета The Mirror.

Это произошло еще в октябре 2024 года, тогда женщина должна была полететь с двумя детьми в Португалию. Об инциденте стало известно год спустя, когда Бернс решилась поделиться тем, как себя чувствует после произошедшего. Так, она удалилась из социальных сетей и стала посещать сеансы психологической помощи. Кроме того, женщина поделилась, что в тот период жизни она испытывала сильное выгорание. «Я знаю, что была неправа, и хочу облегчить душу: все мы совершаем ошибки», — сказала Бернс.

Прибыв в аэропорт Манчестера в октябре 2024 года, 44-летняя Лиэнн Бернс накормила детей и заказала себе напиток в баре. После этого она зашла в duty free и купила себе бутылку вина. К моменту посадку Бернс сильно выпила. Ее не пустили на рейс, из-за чего она начала кричать и настаивать на том, чтобы ей дали сесть в самолет. Позже пассажирке запретили летать авиакомпанией за пьянство и арестовали, но на следующий день отпустили до предъявления обвинений.

Ранее мать и дочь напились перед полетом, устроили дебош в самолете и сорвали рейс из Великобритании на Ямайку. Перед полетом женщины употребляли алкоголь в duty free, а на рейсе стали кричать на персонал.

