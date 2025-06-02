Пьяные мать и дочь устроили дебош в самолете и были сняты с рейса в наручниках

Мать и дочь напились перед полетом, устроили дебош в самолете и сорвали рейс из Великобритании на Ямайку. Соответствующее видео разместила в TikTok пользователь соцсети по имени Мэнди, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел во время полета из Манчестера на Карибский остров 28 мая. Автор ролика рассказала, что на борту женщины продолжили употреблять алкоголь, купленный в магазине беспошлинной торговли. Затем они начали кричать на персонал, а дочь заявила, что хочет выйти из самолета прямо в воздухе. Члены экипажа неоднократно пытались успокоить девушку, но безуспешно.

В конце концов нарушительницу спокойствия пересадили в хвост лайнера и пристегнули к сиденью, а пилоты решили совершить аварийную посадку в Канаде. После приземления на борт поднялись полицейские, которые сняли дебоширок с рейса и вывели их из салона в наручниках.

По словам Мэнди, в итоге самолет прибыл на Ямайку более чем на шесть часов позже запланированного времени.

В конце мая пьяный пассажир авиакомпании TUI устроил дебош на борту самолета и был выдворен под аплодисменты. Во время полета он вскочил со своего места, напал на стюардесс, пытавшихся его усмирить, и избил их.