Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 2 июня 2025Путешествия

Пьяные мать и дочь устроили дебош в самолете и были сняты с рейса в наручниках

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Мать и дочь напились перед полетом, устроили дебош в самолете и сорвали рейс из Великобритании на Ямайку. Соответствующее видео разместила в TikTok пользователь соцсети по имени Мэнди, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел во время полета из Манчестера на Карибский остров 28 мая. Автор ролика рассказала, что на борту женщины продолжили употреблять алкоголь, купленный в магазине беспошлинной торговли. Затем они начали кричать на персонал, а дочь заявила, что хочет выйти из самолета прямо в воздухе. Члены экипажа неоднократно пытались успокоить девушку, но безуспешно.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

В конце концов нарушительницу спокойствия пересадили в хвост лайнера и пристегнули к сиденью, а пилоты решили совершить аварийную посадку в Канаде. После приземления на борт поднялись полицейские, которые сняли дебоширок с рейса и вывели их из салона в наручниках.

По словам Мэнди, в итоге самолет прибыл на Ямайку более чем на шесть часов позже запланированного времени.

В конце мая пьяный пассажир авиакомпании TUI устроил дебош на борту самолета и был выдворен под аплодисменты. Во время полета он вскочил со своего места, напал на стюардесс, пытавшихся его усмирить, и избил их.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина полтора года готовила атаку дронами на военные аэродромы. Почему бомбардировщики Ту-95МС стали для ВСУ удобной целью?

    Специалист по антитеррору объяснил проезд фур с дронами по территории России

    Названа наиболее уязвимая перед раком кожи часть лица

    Москвичей предупредили о возвращении жары

    В США исправили статью об осведомленности Трампа о подготовке Киева к атакам 1 июня

    В России 19 вузам объявили предостережения

    В СПЧ объяснили испугом извинения назвавшего Югру исторической родиной мигрантов депутата

    Разыскиваемый в России за причастность к атакам дронов оказался диджеем

    Зеленский раскрыл возможный объем производства оружия на Украине

    Певица Валерия взялась тренировать Иосифа Пригожина со словами «у него одни отговорки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости