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00:52, 7 июня 2026Россия

Еще один ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Мирошник: 12-летняя девочка пострадала при ударе ВСУ по Белгородской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

По его данным, ВСУ ударили по автомобилю в поселке Октябрьский. «12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног», — говорится в сообщении. Ребенка госпитализировали.

6 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль в поселке Белая Березка. Тогда пострадали четверо детей и один взрослый.

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