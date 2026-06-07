Еще один ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Мирошник: 12-летняя девочка пострадала при ударе ВСУ по Белгородской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

По его данным, ВСУ ударили по автомобилю в поселке Октябрьский. «12-летняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног», — говорится в сообщении. Ребенка госпитализировали.

6 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль в поселке Белая Березка. Тогда пострадали четверо детей и один взрослый.