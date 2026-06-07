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01:56, 7 июня 2026Мир

В МИД заявили об отказе от работы с отдельными структурами ООН

Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия отказывается от работы с отдельными структурами Организации Объединенных Наций, однако ООН в целом безальтернативна. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов в беседе с РИА Новости.

«У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», — отметил Алимов.

В качестве примера дипломат упомянул тот факт, что Россия блокирует возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Также РФ не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН из-за ее заявлений о российских военнослужащих, подчеркнул Алимов.

Ранее Алимов заявил, что Россия готова обеспечить приезд делегации ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Старобельск.

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