В МИД заявили об отказе от работы с отдельными структурами ООН

Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

Россия отказывается от работы с отдельными структурами Организации Объединенных Наций, однако ООН в целом безальтернативна. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов в беседе с РИА Новости.

«У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», — отметил Алимов.

В качестве примера дипломат упомянул тот факт, что Россия блокирует возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Также РФ не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН из-за ее заявлений о российских военнослужащих, подчеркнул Алимов.

Ранее Алимов заявил, что Россия готова обеспечить приезд делегации ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Старобельск.